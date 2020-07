I sei carabinieri della caserma di via Caccialupo a Piacenza arrestati per spaccio e tortura (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sei carabinieri della caserma Levante di via Caccialupo a Piacenza sono stati arrestati perché accusati di vari reati tra cui spaccio, estorsione e tortura mentre la caserma dei militari dell’Arma è stata sequestrata nel corso di un’inchiesta coordinata dalla procura di Piacenza e condotta dalla Guardia di Finanza. Al momento non si conoscono ancora i nomi dei carabinieri arrestati né le imputazioni contenute nelle ordinanze di custodia cautelare del pm Matteo Centini. Alcuni carabinieri sono in carcere, altri agli arresti domiciliari. I sei carabinieri della caserma ... Leggi su nextquotidiano

