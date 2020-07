Giulio Raselli e Giulia D’Urso annuncio importantissimo: “È il nostro primo figlio” (FOTO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, ha fatto un grande annuncio sui social che riguarda anche la sua compagna Giulia D’Urso. Il ragazzo è stato emozionatissimo nell’annunciare il nuovo progetto che lo vede coinvolto insieme alla sua fidanzata. La coppia, che attualmente è costretta a fare i conti con la lontananza, in questo periodo si è dedicata ad un progetto lavorativo molto serio ed importante. Stiamo parlando della creazione di una nuova linea di gioielli. Andiamo a vedere tutti i dettagli. L’annuncio di Giulio Raselli In questi giorni, Giulia e Giulio hanno spiegato ai fan di essere costretti a stare lontani a causa di impegni lavorativi. Nessuno dei due protagonisti ... Leggi su kontrokultura

