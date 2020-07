Gessica Notaro, il suo messaggio alle donne: “Bisogna imparare a volersi bene” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gessica Notaro è il simbolo della donna coraggiosa che ha saputo reagire alla violenza subita da un uomo che diceva di amarla e che invece nel 2017 l’ha sfregiata con l’acido, cambiando per sempre la sua vita e il suo aspetto. Ma da questo dramma Gessica Notaro ha trovato la forza per dire basta agli abusi subiti dalle donne, per diventare testimone e dare voce a chi ancora non è riuscita ad uscire dal tunnel. Ex modella, finalista a Miss Italia, showgirl, cantante, istruttrice di delfini, Gessica è tutto questo e a noi ha raccontato della sua esperienza teatrale con lo spettacolo La Forza delle donne, scritto dall’autore casalino Gerardo Russo (in scena il 22 luglio a a San Ferdinando di Puglia), ci ha lasciato il ... Leggi su dilei

