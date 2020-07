Fabio Volo si è lasciato: finito l’amore con Johanna Hauksdottir (Di mercoledì 22 luglio 2020) 22 ottobre l’ultima foto postata da lui, 1 gennaio quella di lei: anche sui social, i segni della rottura sembrano evidenti. Parliamo di una coppia la cui notizia della separazione arriva del tutto disattesa trattandosi di Fabio Volo e Johanna Hauksdottir. La coppia, genitori di due figli, stando ai recenti gossip che mormoreggiano in giro per i corridoi, sarebbe infatti giunti insieme alla decisione di lasciarsi dopo 9 anni trascorsi insieme. Fabio Volo e Johanna Hauksdottir: l’amore sbocciato per caso a New York Un amore sbocciato per caso a New York, dove lei viveva e dove lo scrittore e attore italiano si trovava per girare le scene di Un giorno in più. Un amore durato quasi 10 anni contornato da vicendevole stima venuto ... Leggi su thesocialpost

