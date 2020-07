“È tutto finito”. Fabio Volo, la notizia corre veloce, la sua vita cambia di colpo: “Non c’è più niente da fare” (Di mercoledì 22 luglio 2020) C’è crisi per tutti, anche per chi l’amore lo conosce e lo racconta. Parliamo di Fabio Volo che sarebbe giunto al capolinea con la moglie Johanna Maggy. Come riporta il settimanale Chi, i due si sarebbero però rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei figli. Lo scrittore ha infatti avuto dall’ex compagna finlandese due maschietti: Sebastian, 7 anni, e Gabriel, 5. Da oggi, però, potrà vedere meno i suoi ragazzi: pare infatti che Johanna, come riporta sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini, abbia deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi alle Baleari, dove continuerà a portare avanti la sua attività di insegnante di yoga. Naturalmente, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il gossip ma spulciando le storie Instagram di ... Leggi su caffeinamagazine

