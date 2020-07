"Cursed": il fantasy colpisce ancora su Netflix (Di mercoledì 22 luglio 2020) La nuova serie, ambientata nell’universo di Re Artù, si prepara a sbarcare sulla piattaforma e a “fare prigionieri” Leggi su media.tio.ch

NetflixIT : Weekend: iniziato Serie fantasy da guardare: trovata Katherine Langford: c’è Cursed: ora disponibile ?? - Asdfghjklgron : Io Cursed nemmeno me lo vedo per evitare di farmi venire il sangue amaro per la mancata accuratezza con il mito e l… - unicornoblu : uffa ma caleel ha detto che cursed è spazzatura fantasy e io mi fido di caleel quindi non so se la comincio - MovieMag_ : Disponibile da oggi su #Netflix la nuova serie fantasy con una #KatherineLangford battagliera #Cursed. Follow:… - stavrk : i sussurri sono un must have nelle serie/saghe fantasy #Cursed -