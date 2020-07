Crysis Remastered per Switch girerà a 720p-900p in modalità dock (Di mercoledì 22 luglio 2020) Crysis Remastered ha avuto qualche problema nelle ultime settimane, con le immagini del gioco trapelate che avevano fatto preoccupare parte dei fan per la bassa qualità. Questo ha spinto gli sviluppatori a rinviare l'uscita. Come saprete Crysis Remastered arriverà anche su Switch e il team ha condiviso informazioni su cosa ci si può aspettare dalla versione ibrida. Di recente, è stato pubblicato uno streaming di mezz'ora che ha rivelato alcuni nuovi dettagli.Nello streaming è stato confermato che Crysis Remastered su Switch girerà con un frame rate bloccato a 30 FPS, con una risoluzione di 720p-900p in modalità dock. Giocato in modalità portatile, ... Leggi su eurogamer

