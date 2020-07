CorSport: Under al Napoli, si può fare. Si tratta su cifre e contropartite (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Napoli e la Roma trattano per portare Under in azzurro. A differenza della trattativa dell’estate scorsa che coinvolse Manolas e Diawara, adesso non c’è fretta, scrive il Corriere dello Sport. “Stavolta è diverso ma uguale, perché non esistono scadenze immediate da assecondare per equilibrare il bilancio giallorosso, ma c’è la volontà di incrociare le rispettive esigenze e prendersi il meglio di uno scambio già pianificato. Il Napoli vuole Under, lo ritiene il profilo più aderente a Callejon, consapevole però di doverne rimodellare la fase difensiva. E alla Roma interessa Milik, che ha promesse con una Vecchia Signora, mentre Atletico Madrid e Tottenham sembra lancino ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: Under al Napoli, si può fare. Si tratta su cifre e contropartite L’affare non è immediato. I giallorossi… - pieraciccotti : @CorSport si è infortunato under ecco il motivo merde - CorSport : #Zaniolo, #Fonseca ci ripensa e lo convoca: 'Se la sente'. Out #Under ?? - ASRomaPartite : Esce fuori un retroscena poco carino: alcuni giorni prima che Zaniolo tornasse ad allenarsi con la prima squadra er… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Under CorSport: Under al Napoli, si può fare. Si tratta su cifre e contropartite IlNapolista