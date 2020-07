Come sta Alex Zanardi: condizioni di salute dopo il risveglio al 22 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come sta Alex Zanardi: condizioni di salute dopo il risveglio al 22 luglio Il programma di sedo-analgesia al quale è stato sottoposto Alex Zanardi, ricoverato lo scorso 19 giugno, è stato concluso: è quanto ha comunicato la Direzione Sanitaria dell’ospedale Le Scotte di Siena. dopo oltre un mese dall’incidente avuto in handbike e lo scontro con il camion che ha tenuto con il fiato sospeso un Paese intero, Zanardi è stato trasferito in un ospedale specialistico per il recupero e la riabilitazione funzionale in quel di Lecco. Il trasferimento è stato reso possibile dopo aver appurato la stabilità dei parametri ... Leggi su termometropolitico

