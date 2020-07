Calcio: dirigenza Milan,Pioli resta per meriti e gioco (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - MilanO, 22 LUG - Pioli è stato confermato per meriti, per i risultati che sta ottenendo e per lo stile di gioco dinamico e moderno che la squadra sta mostrando. E' la sintesi del discorso ... Leggi su corrieredellosport

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - La dirigenza: Pioli resta per meriti e gioco - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - La dirigenza: Pioli resta per meriti e gioco - apetrazzuolo : MILAN - La dirigenza: Pioli resta per meriti e gioco - napolimagazine : MILAN - La dirigenza: Pioli resta per meriti e gioco - sportli26181512 : Calcio: dirigenza Milan,Pioli resta per meriti e gioco: (ANSA) - MILANO, 22 LUG - Pioli è stato confermato per meri… -