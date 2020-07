Bordoni: differenziata scende, Roma ferma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “differenziata ferma al palo, continui roghi nei campi della Capitale e il Tmb di Rocca Cencia al collasso. Nonostante i proclami e gli slogan di questa amministrazione e del sindaco in particolare, la percentuale di differenziata scende progressivamente anziche’ salire. Il piano rifiuti promosso dalla giunta Raggi si era posto sin dall’inizio obiettivi irrealistici e la realta’ chiede il conto. Oggi i 5 stelle parlano di rifiuti in una citta’ ancora ferma sotto la soglia del 40% della raccolta differenziata e con percentuali altissime di disservizi nelle utenze non domestiche, insufficiente e a macchia di leopardo.” “Una situazione in cui commercianti e ristoratori esprimono insoddisfazione e critiche puntuali ... Leggi su romadailynews

