Bimbo ucciso di botte a Cardito, il patrigno: “Aveva rotto il letto, si è spento il cervello” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bimbo ucciso di botte a Cardito, il patrigno. “Un raptus di 5 minuti… è come se in quel momento mi si fosse spento il cervello”. Così Tony Essobti Badre, durante il processo, ha ricostruito in tribunale quella notte del 27 gennaio 2019, quando picchiò a sangue i due figli della ex compagna “perché avevano rotto il letto”. L’uomo è accusato della morte di Giuseppe Dorice, 7 anni, e di tentato omicidio della sorellina. Un raptus improvviso, “come se si fosse spento il cervello”. Al processo per l’omicidio del piccolo Giuseppe Dorice, dal banco degli imputati, così Tony Essobti Badre, il patrigno, racconta quella notte di ... Leggi su limemagazine.eu

AFAntoAnt : RT @fattoquotidiano: Bimbo ucciso a Cardito, la madre in aula: “Le mazze si sono spezzate mentre lo picchiava. Il mio ex non si fermava, se… - CatelliRossella : ORRORE Processo bimbo ucciso a Cardito, la madre: 'Colpito fino a rompere il bastone'. Il patrigno: 'Raptu…… - interrisnews : Episodi di cui non si vorrebbe parlare...TERRIBILE! ???? #COVID19 #coronavirus #22luglio #cardito - corrmezzogiorno : #Napoli Bimbo ucciso, la madre: «Tony sembrava il diavolo. L’ha colpito fino a romper... - Campanianotizie : ORRORE IN CAMPANIA Bimbo ucciso dal patrigno, la madre: 'Colpito senza pietà fino a ... -