Ascolti TV 21 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ascolti Tv di ieri, martedì 21 Luglio 2020: cosa sarà successo tra i vari format e film mandati in tv ieri? In attesa anche oggi dei i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share, ci interroghiamo su chi avrà vinto ieri sera. Come saranno andati i dati del 21 Luglio? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda ... Leggi su italiasera

italiaserait : Ascolti TV 21 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - zazoomblog : Ascolti tv martedì 21 luglio: Sorelle Lo show dei record Cartabianca - #Ascolti #martedì #luglio: #Sorelle - zazoomblog : Ascolti TV Lunedì 20 luglio 2020. Il Giovane Montalbano 19.1% Made in Sud saluta col 7.1%. Techetechetè crolla con… - FFurieRRosse : @psycholock Ma poi cosa si aspettavano... è luglio, la gente è in ferie! È ovvio che gli ascolti non saranno gli st… - FFurieRRosse : @MirkoLB88 Si aspettano ascolti record... è ovvio che se mandi una cosa nuova d'estate a luglio non ci sono gli ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Luglio Ascolti TV | Lunedì 20 luglio 2020. Il Giovane Montalbano 19.1%, Made in Sud saluta col 7.1%. Techetechetè cro DavideMaggio.it Ponte Genova, inaugurazione il 3 agosto. Bucci svela il nuovo nome

Genova, 21 luglio 2020 - C'è una data per l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova. L'ha annunciata il sindaco della città ligure, nonché commissario per la ricostruzione, Marco Bucci sulla sua pagin ...

NBA, sedie mobili durante i timeout per mantenere la distanza tra giocatori

La lega istituirà l’utilizzo di singole sedute durante le pause in cui lo staff tecnico parlerà con i giocatori: postazioni che verranno poi santificate al termine di ogni timeout e che permetteranno ...

Genova, 21 luglio 2020 - C'è una data per l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova. L'ha annunciata il sindaco della città ligure, nonché commissario per la ricostruzione, Marco Bucci sulla sua pagin ...La lega istituirà l’utilizzo di singole sedute durante le pause in cui lo staff tecnico parlerà con i giocatori: postazioni che verranno poi santificate al termine di ogni timeout e che permetteranno ...