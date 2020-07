“Alla fine è successo”. Gianluca Grignani, la notizia ha sconvolto i suoi fan (Di mercoledì 22 luglio 2020) Grossa novità nella vita privata di Gianluca Grignani. Stando a quello che racconta Dagospia sarebbe giunto al capolinea il matrimonio del cantante milanese. Al momento non ci sono dettagli ma, secondo le indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo, sembra che sia stata proprio Francesca a mollare l’artista dopo una lunga crisi. I due erano sposati dal 2003 e la separazione sarebbe arrivata prima dell’inizio del 2020. La coppia ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. A Francesca, che non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora come fotografa, Grignani ha dedicato alcune canzoni del suo repertorio. In particolare Francy e Sei Unica. Al momento non si conoscono i motivi della rottura tra Grignani e la moglie ma in passato non sono mancati momenti di tensione e crisi ... Leggi su caffeinamagazine

