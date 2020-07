Al Teatro Romano di Fiesole arriva Tosca con «Direzione Morabeza» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Cantante e attrice eclettica, da sempre affascinata dalle musiche popolari del mondo, offre a Fiesole un’occasione per ascoltare i brani più cari al suo pubblico e percorrere insieme a lei un viaggio musicale attorno alla terra Leggi su firenzepost

M5S_Europa : Il Teatro romano di #Aosta è uno dei capolavori dell‘architettura provinciale romana dell’Alto Impero. Della faccia… - FirenzePost : Al Teatro Romano di Fiesole arriva Tosca con «Direzione Morabeza» - La_Silvestrini : Street art e archeologia al Teatro Romano di Ascoli Piceno - pontanifra : RT @StellaB_75: #NuitsdeCulture... incanti l'antico al #Teatro romano di #Aosta... Tutti i #lunedi sera fino a fine #agosto - gioroman_romano : RT @Fondazione_Inda: 'The show must go on' e tra le foto di @forbes_india ci sono anche Inda 2020 Per voci sole e il #Teatro Greco di #Sira… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Romano Al Teatro Romano di Fiesole arriva Tosca con «Direzione Morabeza» Firenze Post Al Teatro Romano di Fiesole arriva Tosca con «Direzione Morabeza»

FIRENZE – Nell’ambito della 73° Estate Fiesolana, mercoledì 22 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Tosca presenta «Direzione Morabeza», un concerto con al centro il suo ultimo disco «Morabeza». Cantan ...

Lucca Comics al Giglio e in 7-8 sedi, niente stand e padiglioni

Il teatro sarà il punto centrale della parte "dal vivo" della manifestazione che sarà accompagnata da altri tre canali: la piattaforma online, la trasmissione via etere e i campfire, eventi diffusi in ...

FIRENZE – Nell’ambito della 73° Estate Fiesolana, mercoledì 22 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Tosca presenta «Direzione Morabeza», un concerto con al centro il suo ultimo disco «Morabeza». Cantan ...Il teatro sarà il punto centrale della parte "dal vivo" della manifestazione che sarà accompagnata da altri tre canali: la piattaforma online, la trasmissione via etere e i campfire, eventi diffusi in ...