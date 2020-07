Agents of SHIELD 7, Elizabeth Henstridge svela qualche anticipazione sull'episodio da lei diretto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Agents of SHIELD 7, Elizabeth Henstridge in cabina di regia per l'episodio da lei diretto, As I Have Always Been' anticipa: 'La posta in gioco è davvero alta in questo episodio' L'ultima stagione di Agents of SHIELD 7 procede spedita, e questa notte negli USA andrà in onda l'episodio diretto da Elizabeth Henstridge, 7x09 As I Have Always Been, che dal trailer e da come lo descrive l'attrice, sembrerebbe essere davvero imperdibile. "Ci troveremo ad affrontare tutti questi time loop! Ripeteremo lo stesso giorno un sacco di volte, quindi da regista pensi 'Come farò a tenere a mente la continuity e mantenere tutti sulla giusta pagina, ... Leggi su movieplayer

