Vertice Ue, duello Conte-Rutte ma accordo più vicino (Di martedì 21 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier olandese Mark Rutte continuano a duellare sulla governance dei piani nazionali di ripresa e di resilienza. L’ultima versione sulla governance, riferiscono fonti italiane, non era gradita a Conte, cosa che ha comportato una ulteriore pausa del Consiglio. Alla fine si è trovata una soluzione, che consentirebbe la sola attivazione del freno di emergenza solo in casi eccezionali, che comporta un passaggio in Consiglio Europeo, senza conferirgli facoltà decisionali. L’intera procedura ricade sotto la competenza della Commissione Europea, le cui prerogative sono state esplicitamente richiamate nel testo dietro richiesta di Conte. La delegazione italiana ha anche acquisito parere legale del servizio giuridico del Consiglio, che conferma piena ... Leggi su udine20

