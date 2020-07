Valorant: Patch Notes 1.04 – Viper inizia a fare sul serio (Di martedì 21 luglio 2020) by Hynerd.it Momento cruciale per la storia di Valorant con il primo atto che si appresta a giungere al termine, il lancio delle skin Ultra, ma soprattutto il mondo competitivo che ha ufficialmente preso il via. Annunciata nei giorni passati come una Patch che avrebbe cambiato gli equilibri, ecco che Riot Games ha pubblicato le note che illustrano i cambiamenti introdotti. Guardiamole assieme: Patch Notes 1.04 Viper Rischio biologico Tempo massimo fuori dalla sua Ultima prima che la nube tossica si disperda: … su: Valorant: Patch Notes 1.04 – Viper inizia a fare sul serio Leggi su hynerd

Momento cruciale per la storia di Valorant con il primo atto che si appresta a giungere al termine, il lancio delle skin Ultra, ma soprattutto il mondo competitivo che ha ufficialmente preso il via.

