Uomini e Donne, Barbara De Santi: "Vorrei tornare, magari potrei incontrare un ragazzo giovane interessato a me..." (Di martedì 21 luglio 2020) Barbara De Santi, reduce dalla pubblicazione del suo primo libro intitolato Fare l'amore come una escort, ha parlato della nuova edizione di Uomini e Donne in un'intervista concessa al magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi.Barbara ha manifestato la volontà di essere presente anche nella prossima edizione di Uomini e Donne che, com'è già noto, porterà avanti il format già sperimentato nell'ultima edizione, un mix tra Trono Classico e Trono Over dove le dinamiche potrebbero anche "mescolarsi" tra loro.Uomini e Donne, Barbara De Santi: "Vorrei tornare, magari potrei ... Leggi su blogo

