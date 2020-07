Un cappello di paglia (da vera diva) per l’estate (Di martedì 21 luglio 2020) Lo diceva anche Coco Chanel: «mai uscire senza cappello». Fu proprio lei, alle sue prime (per l’epoca) ardite sperimentazioni con quelle erano allora considerate le regole della moda, a calarsi in testa un piccolo cappello in paglia intrecciata, perfetto per i suoi capelli scandalosamente corti, «rubandolo» al guardaroba maschile per alleggerire l’immagine del viso della donna, che fino a quel momento indossava cappelli vistosi e ingombranti. Gabrielle Chanel. Foto Getty Images. Leggi su vanityfair

Prendete spunto dalle star, di ieri e di oggi. Lo straw hat è quell'accessorio, simbolo di eleganza, che completa l'outfit estivo e che ripara dal sole con charme Lo diceva anche Coco Chanel: «mai usc ...

