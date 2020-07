Tifosi Matera aggrediti in autostrada,denunciati 6 potentini (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - POTENZA, 21 LUG - Accusati di aver tentato di aggredire il 16 ottobre 2018, sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, nove Tifosi Materani che, con un minivan, si stavano ... Leggi su corrieredellosport

per assistere all'incontro calcistico Cavese-Matera valido per il campionato di calcio lega Pro girone C. Secondo la ricostruzione della polizia, i tifosi rossoblu, a bordo di quattro veicoli ...In seguito alle telefonate fatte al 113 dai tifosi del Matera, la Digos e la Polizia stradale riuscirono subito a intercettare un'automobile con due ultras potentini, mentre un terzo fu ...