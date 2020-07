SKATER XL: Annunciata una nuova mappa (Di martedì 21 luglio 2020) Easy Day Studios ha oggi svelato una nuova mappa di SKATER XL per chi ama la velocità delle discese downhill e la libertà in aria – Introduciamo ‘The Big Ramp’! Disponibile dal lancio di SKATER XL il 28 luglio per Xbox One, PlayStation 4 e PC, ‘The Big Ramp’ si ispira alle strutture delle rampe delle abitazioni del deserto che hanno rotto le barriere di ciò che è possibile in termini di verticalità e portata nello skateboard. ‘The Big Ramp’ comprende diverse dimensioni e forme delle rampe – da quelle retro ispirate agli anni’80 fino alle mega strutture degli ultimi anni. ‘The Big Ramp’ è un “paradiso del compensato” per esplorare e scoprire caratteristiche tecniche come quarterpipe, ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : SKATER Annunciata SKATER XL: Annunciata una nuova mappa GamerBrain.net Putignano – Area fitness e skatepark da 100mila euro al Parco Almirante

Ammonta a 100.000 euro il contributo regionale per la riqualificazione dello spazio tra parco Almirante e parco Mezzapesa già annunciato a fine 2019 Putignano Ba - Il progetto prevede un’area a verde ...

Skater XL: svelati gli artisti che compongono la soundtrack

Svelati nelle scorse ore gli artisti che compongono la soundtrack di Skater XL, dai Modest Mouse, a Band of Heroes per arrivare a Getter e Interpol Tralasciando i recenti annunci sui titoli di Tony H ...

