Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 35ª giornata (Di martedì 21 luglio 2020) Ieri è finita la 34ª giornata, oggi inizia la 35ª. La Serie A entra nel clou, anche se – dopo i verdetti Champions, quasi sanciti – anche quelli dello Scudetto sembrano tingersi nuovamente di bianconero, in seguito al successo di ieri della Juventus contro la Lazio. Ma mancano ancora quattro giornate per decretare quantomeno la matematica. Si comincia oggi, poi il ricco piatto di domani e i due posticipi del giovedì. Di seguito la programmazione tv del turno: le partite trasmesse su Sky e Dazn. MARTEDI’ ore 19.30 Atalanta-Bologna (SKY) ore 21:45 Sassuolo-Milan (SKY) MERCOLEDI’ ore 19:30 Parma-Napoli (Dazn) ore 21:45 Inter-Fiorentina (SKY) Lecce-Brescia (SKY) Sampdoria-Genoa (SKY) Spal-Roma (Dazn) Torino-Verona ... Leggi su calcioweb.eu

Dopo la manita contro il Bologna per il Milan è ora di uno scontro diretto per l'Europa: l'avversario è il Sassuolo, che ha frenato la sua corsa a Cagliari. Attualmente i rossoneri hanno ben otto punt ...Potrebbero essere diverse le novità in panchina in vista del prossimo anno di Serie A. In questo senso Ivan Juric è uno degli allenatori più richiesti. L’Hellas Verona gli ha proposto di ...