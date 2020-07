Sequestro autobus con 20 ostaggi (Di martedì 21 luglio 2020) Maksym Kryvosh (alias Maksym Plohoy), personaggio bizzarro già noto alle forze dell’ordine dopo il Sequestro dell’autobus chiede da subito la presenza dei giornalisti. Sequestro di un autobus a Lutsk Il 21 luglio, nel centro di Lutsk, in piazza Teatralnaya, il terrorista Maksym Kryvosh (alias Maksym Plohoy) ha preso in ostaggio passeggeri di autobus e ha … Leggi su periodicodaily

Il 21 luglio, nel centro di Lutsk, in piazza Teatralnaya, il terrorista Maksym Kryvosh (alias Maksym Plohoy) ha preso in ostaggio passeggeri di autobus e ha fatto richieste alle autorità ucraine. Il ...Sono una decina le persone prese in ostaggio su un autobus a Lutsk da un uomo armato: lo sostiene il servizio di intelligence ucraina (Sbu) in un comunicato ripreso dall'agenzia Unian e dalla Bbc in r ...