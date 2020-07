Scuola, a rischio il tempo pieno alle elementari (Di martedì 21 luglio 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha ribadito in questi giorni che si tornerà a Scuola dal 14 settembre. I sindacati, però, sono pessimisti: non tanto per quel che riguarda l’effettiva data della ripresa quanto per le modalità e, soprattutto, gli orari. Chiedono infatti che sia garantito il tempo pieno, minacciato però dallo scarso numero di docenti e dalla necessità di entrare e uscire dagli istituti a scaglioni. Sarebbe un problema notevole per i genitori di quei bambini iscritti alle elementari, impegnati al lavoro e quindi impossibilitati a occuparsi dei figli immediatamente dopo pranzo. Scuola, nuovi orari all’orizzonte L’obiettivo delle scuole è far tornare tutti gli alunni in presenza, abbandonando la ... Leggi su quifinanza

