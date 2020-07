Sci alpino, Manfred Moelgg torna sugli sci dopo l’infortunio al crociato: “una sensazione di felicità dopo 6 mesi” (Di martedì 21 luglio 2020) “Poco da dire… semplicemente grazie! dopo 6 mesi una sensazione di felicità“. E’ con queste parole sui social che Manfred Moelgg ha annunciato di essere tornato sugli sci. A sei mesi di distanza dall’infortunio al crociato del ginocchio destro, occorsogli ad Adelboden, il 38enne marebbano è tornato a sentire la neve corrergli sotto i piedi nel primo allenamento allo Stelvio. Un lungo percorso quello di Moelgg, che lo ha portato ad affrontare l’operazione e la rieducazione. Ora si prepara ad una stagione in cui si concentrerà sullo slalom per cercare di levarsi altre soddisfazioni ed aggiungere altre perle alla sua già nobile carriera.L'articolo Sci ... Leggi su sportfair

