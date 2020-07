Recovery Fund, la Meloni: «Risultati inferiori alle aspettative, ecco che cosa non va» (Di martedì 21 luglio 2020) «Abbiamo votato a Bruxelles per il debito comune, che ha reso possibile il Recovery Fund. Abbiamo tifato per l’Italia in ogni momento. Con la coscienza a posto ora, a negoziato concluso, voglio dire che Conte è uscito in piedi ma poteva e doveva andare meglio». Lo afferma la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, commentando l’esito del consiglio europeo sul Recovery Fund. Meloni: «A casa con meno sussidi e più condizionalità» «È stato sbagliato», aggiunge, «dare per acquisiti i 500 miliardi di sussidi proposti da Merkel e Macron e poi aprire a un taglio in cambio di zero condizionalità. È tornato a casa con meno sussidi e più condizionalità. Gli riconosciamo di essersi battuto per ... Leggi su secoloditalia

