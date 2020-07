Qui era un bambino, oggi è il conduttore di un famoso reality: chi è? (Di martedì 21 luglio 2020) Nella fotografia postata in basso era soltanto un bambino, oggi è un amatissimo conduttore di un noto reality show: lo riconoscete? Filippo Bisciglia, Fonte foto: Instagram (@filippobisciglia)Nello scatto in evidenza di sopra era soltanto un bambino di appena un anno, oggi è un amatissimo e molto seguito conduttore di un noto reality show: lo riconoscete? Eh si nella foto è proprio lui l’apprezzatissimo conduttore di ‘Temptation Island 2020‘ Filippo Bisciglia. Lo splendido sorriso e gli occhi vispi sono uguali a quelli che Filippo ha oggi, ma ovviamente il viso è un po’ cambiato. Il conduttore è nato a Roma il 24 giugno del ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Qui era Trentenne ucciso da un malore. Si aspetta l’autopsia: sette ore prima era in ospedale LA NAZIONE Don Antonio, Sos dal Perù "Qui ci manca l’ossigeno"

Era stato a Cerro Maggiore come coadiutore per diversi anni, subito dopo aver celebrato la sua prima messa a Casatenovo, suo paese d’origine. E molti ancora in paese si ricordano di lui, di don Antoni ...

Quando c'era la Ragnatela: un “disco inferno” a Donoratico che fa battere ancora tanti cuori

Un giovane studente di economia è riuscito a rievocare ricordi e amori legati alla “Ragnatela” che fece furore per oltre 15 anni Un “Disco inferno”, a Donoratico che fa battere ancora tanti cuori a ...

