Pechino Express passa a Sky? Twitter in subbuglio per l’annuncio di Pekin Express (Di martedì 21 luglio 2020) Il reality show Pechino Express seguirà seguire le stesse sorti del talent XFactor che qualche anno fa è passato dall’essere un programma trasmesso dalla tv pubblica (è andato in onda su Rai 2 per le prime quattro edizioni) ad essere trasmesso su Sky. L’annuncio è giunto quest’oggi durante gli Sky Upfront 2020 per la presentazione dei programmi che andranno in onda sulla piattaforma satellitare. Frattanto, Pechino Express cambierà nome tornando al nome originale del format – Pekin Express. Verrà detto addio all’amato Costantino della Gherardesca (conduttore dalla seconda edizione). E queste sono ... Leggi su nonsolo.tv

