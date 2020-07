Pechino Express, il reality condotto da Costantino Della Gherardesca passa a Sky (Di martedì 21 luglio 2020) Pechino Express cambia canale e anche nome: in occasione Della presentazione dei palinsesti Sky, è stata ufficializzata l’indiscrezione che vedeva il reality di Rai 2 passare all’emittente privata. Dopo ben otto anni, il format prodotto da Banijay ha lasciato Mamma Rai, per approdare alla tv satellitare con un nuovo nome: infatti, il programma assumerà il titolo belga-olandese Pekin Express, per motivi di copyright. “I nostri cavalli di battaglia andranno avanti più forti di prima. Un nuovo format sarà Pekin Express“, queste le parole con le quali è stata presentata la novità durante la conferenza Sky. L’emittente ha acquisito, così, uno dei programmi più apprezzati degli ultimi anni, ... Leggi su dilei

trash_italiano : Praticamente Rai 2 negli anni ha dato via X Factor, L’Isola dei Famosi e Pechino Express - trash_italiano : ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - candemsoul : RT @trash_italiano: ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express - Ringooostar1 : RT @trash_italiano: ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express -