OnePlus Nord ufficiale: specifiche, uscita, prezzo (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo tanti rumors e leak, OnePlus Nord è ufficiale, sarà in vendita dal 4 agosto al prezzo di 399€.Non è un vero e proprio ritorno al passato come è stato ripetuto spesso negli ultimi mesi, ma l’azienda cinese ha realizzato uno smartphone Android che ha un senso, molto più di quanto abbia fatto Apple con iPhone SE 2020.Lo smartphone è un mixer di specifiche di OnePlus 7 Pro e OnePlus 8 disponibile in soli due colori, blu e grigio.Recensione OnePlus 8 Pro: tutto al top, anche troppoOnePlus Nord ufficiale: specificheNon si tratta più di speculazioni, ipotesi o rumor, le seguenti specifiche tecniche di ... Leggi su pantareinews

