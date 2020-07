Mina apre le porte a un duetto con Achille Lauro. La replica del cantante: «Al suo servizio» (Di martedì 21 luglio 2020) «Ho venduto l’anima ad un diavolo ed il mio cuore dentro chi amavo solo per questo». Un duetto con Mina. È questo il momento attesa da tutta una vita per Achille Lauro. Una chiamata a cui il cantante ha risposto: «Al suo servizio Regina». È stato proprio il figlio dell’artista italiana – in un’intervista al Messaggero – ad aprire la porta a un duetto con il 30enne romano: «Perché non ci manda una canzone? Con il pezzo giusto, se ne potrebbe parlare. Lauro è un ragazzo intelligente e sensibile». Visualizza questo post su Instagram Ho venduto l’anima ad un diavolo ed il mio cuore con dentro chi amavo solo per questo. Al suo ... Leggi su open.online

