La censura turca arriva sui social: via in 24 ore i post sgraditi a Erdogan e al Governo (Di martedì 21 luglio 2020) L'attacco di Erdogan alla libertà continua, questa volta colpendo i social media. L'Akp, il partito del Sultano, ha depositato in Parlamento una proposta di legge che prevede la rimozione dei post ... Leggi su globalist

moni9madrid : @dulcexiky @Anam26 Maldita censura turca ?? - Notiziedi_it : Netflix cancella la serie turca If Only dopo i tentativi di censura di un personaggio gay - zazoomblog : Netflix cancella la serie turca If Only dopo i tentativi di censura di un personaggio gay - #Netflix #cancella… - giuda31 : Le autorità turche negano la licenza per le riprese della serie turca #IfOnly nel tentativo di censurarne un person… - gianlucalfieri : La #censuraturca arriva sui #social: via in 24 ore i post sgraditi a #Erdogan e al Governo -