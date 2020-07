KFC adesso fa i nuggets di pollo stampati in 3D (Di martedì 21 luglio 2020) KFC, che sta per Kentucky Fried Chicken, noto fast food americano da diversi anni approdato anche in Italia, sta avviando un progetto per produrre le prime crocchette di pollo al mondo in laboratorio grazie alla collaborazione con l'azienda russa 3D Bioprinting Solutions. Il progetto rientra nel piano di investimenti denominato «ristorante del futuro», voluto dalla catena del Colonnello Sanders il quale prevede di utilizzare la tecnologia bioprinting per creare vera e propria «carne di pollo stampata» partendo da cellule di pollo e materiale vegetale, il tutto abbinato all'originale ricetta di panatura e mix spezie del prodotto KFC. È quanto ha annunciato la Kentucky Fried Chicken stessa tramite un post sul sito ufficiale. La ... Leggi su gqitalia

