Il santuario Capra libera tutti è un meraviglioso tempio per gli animali (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo mesi di dirette quotidiane, dopo la fortunatissima, toccante, puntata della trasmissione Che ci faccio qui di Domenico Iannacone su Rai 3 pochi mesi fa, ecco finalmente arrivato il momento di entrare al santuario Capra libera tutti di Nerola, in provincia di Roma. E come ci aveva avvertito il giorno precedente l’ex allevatore Massimo Manni, fondatore del Rifugio, bisogna entrarci in punta di piedi, perché questo meraviglioso tempio, che poi è casa sua, circondato da ettari di terra, non è uno zoo o una fattoria didattica. E’un luogo speciale dove sono state abbattute le barriere dello specismo, della proprietà e dello sfruttamento: gli animali, e sono davvero tanti (mucche, capre, pecore, galline, conigli, cani, gatti, papere ... Leggi su ilfattoquotidiano

