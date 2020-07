I convocati di De Zerbi per il Milan: infortunio per Chiriches, resta a casa (Di martedì 21 luglio 2020) In vista della gara di questa sera contro il Milan, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati. C’è Toljan. resta a casa Chiriches. Ecco di seguito l’elenco definitivo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio, Toljan. Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Ghion, Magnanelli, Locatelli, Traore. Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Haraslin, Manzari, Raspadori Foto: profilo twitter Sassuolo L'articolo I convocati di De Zerbi per il Milan: infortunio per Chiriches, resta a casa proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

