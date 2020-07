«Ho inventato l’alternativa al solito fumo» (Di martedì 21 luglio 2020) Come tutte le menti creative, Hon Lik sentiva il bisogno di costruire la sua eredità: «Volevo lasciare un segno» ha spiegato in un'intervista al quotidiano The Guardian. In parte, poi, c'era da sistemare qualche conto in sospeso con il passato: il padre ucciso dalle sigarette, le stesse che tentavano lui da giovane: «A 18 anni, in campagna, si lavorava duramente. Tanti adolescenti come me hanno imparato a fumare per rilassarsi e sbarazzarsi della solitudine. Quando sono tornato in città per andare al college, ne ero pesantemente dipendente» confida a Panorama il farmacista cinese originario di Shenyang, a est di Pechino. Classe 1951, elegante, cordiale, competente, è l'inventore della sigaretta elettronica. Un'intuizione diventata prodotto nel 2004, perfezionata e imitata fino ad accendere un business globale che valeva 19 miliardi di dollari ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : inventato l’alternativa "Gesù il mago". Tabari, lo storico che pare inventato da Borges Pangea.news