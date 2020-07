“Governo complice degli scafisti” Lamorgese contestata a Lampedusa (Di martedì 21 luglio 2020) Il ministro dell’Interno Lamorgese contestata a Lampedusa al grido di “scafisti”. L’ex leghista Maraventano torna a far sentire la sua voce. La visita a Lampedusa del ministro dell’Interno Lamorgese, voleva essere occasione di vicinanza agli amministratori siciliani travolti dallo tsunami degli sbarchi che negli ultimi giorni si sono triplicati rispetto allo stesso periodo del 2019. In più c’è l’emergenza coronavirus e i troppo migranti che sono risultati positivi ai tamponi. “L’attenzione del Governo per Lampedusa è massima. Tutti i migranti che sbarcano su queste coste verranno sottoposti a test sierologici. Cercheremo delle soluzioni per non pesare su questa ... Leggi su chenews

Noiconsalvini : LAMORGESE A LAMPEDUSA, LA PROTESTA: 'GOVERNO COMPLICE DI SCAFISTI' - LegaSalvini : MIGRANTI SBARCANO A LAMPEDUSA DURANTE LA VISITA DELLA LAMORGESE - Adnkronos : Lamorgese attesa a #Lampedusa, la protesta: 'Governo complice di scafisti' - LiberoTes : RT @LegaSalvini: LAMORGESE A LAMPEDUSA, LA PROTESTA: 'GOVERNO COMPLICE DI SCAFISTI' - LiberoTes : RT @LegaSalvini: I LAMPEDUSANI SONO STANCHI -

Ultime Notizie dalla rete : “Governo complice Che cosa sta succedendo sulla prescrizione Policymakermag