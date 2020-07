Fiorentina, i convocati di Iachini per la gara con l’Inter (Di martedì 21 luglio 2020) Fiorentina, di seguito l’elenco dei convocati per la gara con l’Inter in programma domani sera al Meazza alle ore 21:45 Fiorentina, di seguito l’elenco dei convocati per la gara con l’Inter in programma domani sera al Meazza alle ore 21:45. La viola è praticamente salva, l’Inter proverà invece ad accorciare sulla Juventus, al momento a più 8 dopo la vittoria con la Lazio. L’ELENCO COMPLETO- Agudelo, Badelj, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Chiorra, Cutrone, Dalbert, Duncan, Ghezzal, Kouame, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

