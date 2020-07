Fase 3: vino e ristorazione insieme per ripartire alla 'Milano wine week 2020' (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Adnkronos/Labitalia) - La ripartenza del mondo del vino non può prescindere da quella del mondo della ristorazione e della somministrazione, e viceversa. Produttori vinicoli e grandi protagonisti della cucina italiana fanno fronte comune per risollevare le sorti dei rispettivi settori, messi a dura prova dall'emergenza sanitaria di questi mesi, e la riscossa vuole partire da Milano, città che, specie negli ultimi dieci anni, è stata capitale dell'enogastronomia anche a livello internazionale. L'occasione sarà offerta dalla prossima edizione della Milano wine week (3-11 ottobre 2020), con cui si rimetterà ufficialmente in moto la macchina degli eventi milanesi dopo la pausa imposta ... Leggi su iltempo

Vino, rialzare i calici e ripartire (in sicurezza)

"Dalla fine di febbraio abbiamo sospeso tutti i corsi che avevamo attivato in Italia e siamo rimasti nell'attesa, almeno le prime settimane, per capire cosa sarebbe successo". Sentito da AgroNotizie, ...

