Fase 3 | Msc Crociere | ' pronti a ripartire in sicurezza | settore volano economia'

Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Msc Crociere è pronta a ripartire. "Attendiamo solo l'autorizzazione del governo che auspichiamo possa arrivare a breve", afferma in una nota Leonardo Massa, managing director Italia di Msc Crociere, spiegando che il gruppo "ha lavorato molto in questi mesi allo sviluppo di un protocollo per garantire la salute dei crocieristi e degli equipaggi". Protocollo "già approvato dal Comitato Tecnico Scientifico che recepisce le normative Europee degli Ue Healthy Gateways ma che assieme al nostro team di esperti internazionali abbiamo arricchito e potenziato". Per questo, "siamo dunque pronti per ripartire in sicurezza e ad armare due navi, un'operazione complessa, che comporta richiamare migliaia di persone e, voglio sottolinearlo, questa estate ...

Nave cargo perde 23 container. Incidente vicino al porto di Nqgura in Sudafrica. Disastro ambientale sfiorato

La nave cargo MSC Palak ha perso 23 contenitori mentre si trovava vicino al porto di Nqgura (Coega) il 14 luglio. La portacontainer ship, costruita nel 2016, ha lasciato lo scalo sudafricano ed è stat ...

