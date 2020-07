Elettra Lamborghini vittima di body shaming sui social, ma lei risponde: “Non me ne frega un c***o” (Di martedì 21 luglio 2020) Elettra Lamborghini vittima di body shaming sui social, ma lei risponde: “Non me ne frega un c***o” Elettra Lamborghini avrebbe perso qualche chilo, una notizia che avrebbe infastidito alcuni haters e che l’avrebbe resa vittima di body shaming sui social. La giovane ereditiera piace molto ai suoi fan per il modo diretto con il quale affronta le polemiche, senza mezzi termini, e anche questa volta ha voluto cogliere la palla al balzo per sottolineare che di quello che pensano gli altri non gliene frega poi molto. Elettra si è mostrata con qualche chilo in meno ai suoi follower Instagram, ma ha ... Leggi su tpi

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - WebradioFinance : Ora in onda Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini - La Isla su Webradio Finance - RVallesina : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - radiolisola : #NowPlaying: Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA - alealex73 : RT @CavBianconero: Un giorno qualcuno mi dovrà spiegare perché in queste situazioni Bonucci si trasforma in Elettra Lamborghini #jvtblive #… -