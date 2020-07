Daydreamer anticipazioni: mossa a sorpresa, CAN verrà spiato! (Di martedì 21 luglio 2020) La perfida Aylin (Sevcan Yasar) una ne pensa e cento ne fa. Lo hanno ormai capito i telespettatori italiani di Daydreamer – Le Ali del Sogno, abituati fin dal primo episodio alle sue macchinazioni.Leggi anche: Fiction LUCE DEI TUOI OCCHI: Anna Valle e Giuseppe Zeno su Canale 5, anticipazioniNon stupirà dunque la decisione della donna di piazzare una telecamera segreta alla Fikri Harika al fine di spiare meglio le mosse del “nemico” Can Divit (Can Yaman). Addentriamoci dunque meglio nelle anticipazioni per capire davvero che cosa succederà… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Aylin ed Emre cacciati dalla Fikri Harika Per prima cosa, segnaliamo che Can deciderà di cacciare sia Aylin e sia il fratello Emre (Birand Tunca) dall’azienda quando, grazie ad una ... Leggi su tvsoap

