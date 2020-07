Coronavirus, sette focolai in un’unica città del Nord: 90 i casi positivi, di cui 30 scoperti dopo un funerale (Di martedì 21 luglio 2020) Sono ben sette i “micro-focolai” seguiti in queste ore dall’Ulss 6 Euganea di Padova, che tra città e provincia ha riscontrato una novantina di casi positivi al Coronavirus. Oltre alla comunita’ camerunense – una trentina di casi scoperti dopo una cerimonia funebre – e al Mercato agroalimentare di Padova (12), il contagio si e’ diffuso anche al corriere Sda di Limena (17 piu’ un contatto esterno all’azienda), in una stamperia di Padova (una decina di positivi e 7-8 casi correlati), in due case di riposo (10 casi in tutto, tra cui 6 operatori e 4 ospiti) e in un centro estivo (un bambino). “I micro-focolai ce li ... Leggi su meteoweb.eu

