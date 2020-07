Coronavirus, in Argentina salgono i numeri: 113 decessi nelle ultime 24 ore (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, in Argentina la situazione è in netto peggioramento. nelle ultime 24 ore, sono morte 113 persone. L’emergenza Coronavirus continua ad essere un problema decisamente serio in tutto il mondo. In Europa i numeri sono in leggero rialzo, e alcuni paesi stanno applicando nuove misure restrittive. La situazione rimane fuori controllo in America, sia negli … L'articolo Coronavirus, in Argentina salgono i numeri: 113 decessi nelle ultime 24 ore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

GiaPettinelli : Coronavirus: Argentina, record di 92 morti in 24 ore - Ultima Ora - ANSA - Piergiulio58 : Coronavirus, da Usa ad Argentina: i 10 Paesi con più contagi in 24h. - sardanews : Coronavirus: Argentina, record di 92 morti in 24 ore - CorriereQ : Coronavirus: Argentina, record di 92 morti in 24 ore - iconanews : Coronavirus: Argentina, record di 92 morti in 24 ore -