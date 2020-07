Coronavirus, è allarme in Cilento: sono tre i casi positivi accertati (Di martedì 21 luglio 2020) Tre casi positivi di Coronavirus accertati a Pisciotta. Il dipartimento di prevenzione dell'Asl, sezione Vallo della Lucania, aveva effettuato tamponi su sei persone che hanno partecipato ad una cena ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : CORONAVIRUS / L'ALLARME L'oncologo di Yale: 'Numero enorme di persone fuori dagli ospedali non guarisce' [di… - repubblica : Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno - repubblica : Allarme coronavirus, in locali e megastore l'aria condizionata può favorire i contagi - 432wps : RT @MamolkcsMamol: Coronavirus, allarme in Basilicata: 36 migranti positivi. Erano sbarcati a Lampedusa 10 giorni fa - mludodc : RT @MamolkcsMamol: Coronavirus, allarme in Basilicata: 36 migranti positivi. Erano sbarcati a Lampedusa 10 giorni fa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme in Basilicata: 36 migranti positivi. Erano sbarcati a Lampedusa 10 giorni fa Il Messaggero Hacker cinesi nei guai negli USA

Gli Stati Uniti accusano due hacker cinesi di aver rubato segreti commerciali e preso di mira le società che stanno lavorando a vaccini per il Covid-19. Nel mirino sono finite le aziende in 11 paesi c ...

Coronavirus, allarme in Basilicata: 36 migranti positivi. Erano sbarcati a Lampedusa 10 giorni fa

Sono in tutto 36 i migranti risultati positivi al coronavirus, di cui 26 a Potenza e 10 nella provincia di Matera. Lo comunica la task force regionale. Per quanto riguarda la città capoluogo, gli esam ...

Gli Stati Uniti accusano due hacker cinesi di aver rubato segreti commerciali e preso di mira le società che stanno lavorando a vaccini per il Covid-19. Nel mirino sono finite le aziende in 11 paesi c ...Sono in tutto 36 i migranti risultati positivi al coronavirus, di cui 26 a Potenza e 10 nella provincia di Matera. Lo comunica la task force regionale. Per quanto riguarda la città capoluogo, gli esam ...