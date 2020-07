Cinema America, Valerio Carocci aggredito a Roma: afferrato al collo e lasciato in terra (Di martedì 21 luglio 2020) aggredito Valerio Carocci del Cinema America . Prima ha inveito contro di lui, minacciandolo persino di morte, poi gli ha messo le mani al collo e lo ha lasciato in terra sofferente . Ancora un'... Leggi su leggo

Corriere : Il presidente del Cinema America aggredito da un estremista di sinistra - Agenzia_Ansa : Aggredisce il leader del #CinemaAmerica, denunciato #ANSA - Notiziedi_it : Un’altra aggressione ai ragazzi del Cinema America, il presunto colpevole sarebbe vicino all’estrema sinistra - MediasetTgcom24 : Violenze contro il Cinema America, aggredito a Roma il leader Valerio Carocci: denunciato un uomo #ValerioCarocci… - Dome689 : RT @Open_gol: Un incontro casuale. Gli insulti, le minacce e poi la violenza Di nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema America

Ancora violenza, a Roma, contro un esponente del Cinema America. L'aggressione, accaduta sabato a Trastevere, è stata contro il leader e presidente dell'associazione, Valerio Carocci. Un uomo prima l' ...On the road per la Sicilia in sella alla propria passione: le motociclette. Questo il sogno divenuto realtà per due ragazzi palermitani. Sergio e Fabrizio (rispettivamente 17 e 18 anni) e amici da una ...