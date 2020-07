Ciclismo – Morte Linas Rumsas: 30 anni di inibizione ai dirigenti del Team Altopak (Di martedì 21 luglio 2020) Nel maggio del 2017 Linas Rumsas, 21enne figlio dell’ex ciclista Raimondas, morì in circostanze poco chiare. La sua Morte venne legata a doppio filo ad una torbida storia di doping, con accuse mosse dalla Procura di Lucca. Nel 2018, con l’accusa di aver creato una sorta di ‘sistema doping di squadra‘, vennero arrestati i responsabili del Team Altopak. In questi giorni sono arrivate le condanne: il proprietario del Team, Luca Franceschi, e il direttore sportivo, Elso Frediani, sono stati inibiti per 30 anni, per violazione degli articoli 2.5 (manomissione o tentata manomissione dei controlli antidoping), 2.7 (traffico illegale di sostanze proibite), 2.8 (somministrazione ad un atleta di sostanza vietata) e 2.9 (complicità). ... Leggi su sportfair

