Cibo, l’allarme di Coldiretti: 3 prosciutti su 4 arrivano da carni straniere ma vengono spacciati per italiani (Di martedì 21 luglio 2020) Storico via libera all’etichetta con l’indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutti e culatello per sostenere il vero Made in Italy e smascherare l’inganno della carne tedesca o olandese spacciata per italiana. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione della firma del decreto interministeriale all’Assemblea a Roma con la partecipazione dei Ministri delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, tra gli applausi dei dirigenti dell’organizzazione agricola storicamente impegnata nella battaglia per la corretta informazione sull’origine degli alimenti in Italia ed in Europa. A garantire il distanziamento sociale e la sicurezza di ministri e presidente, due maxi-mortadelle della lunghezza di tre metri. “In un ... Leggi su meteoweb.eu

Nonpassa : @ONadde Cuoretto. L'altra sera, nel cuore della notte, mi alzo per bere. Dal soggiorno parte l'allarme cibo. Porto… -

Ultime Notizie dalla rete : Cibo l’allarme La gara di solidarietà dei volti noti per fornire cibo a bambini e famiglie a rischio fame Corriere della Sera