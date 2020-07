Ciacciarelli: al lavoro con Salvini per rilanciare Roma e Lazio (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “A Roma e nel Lazio il turismo sta attraversando una crisi nera. Ne abbiamo parlato oggi, nel corso di una conferenza stampa presso la sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, con Gian Marco Centinaio, gia’ ministro del Turismo e dell’Agricoltura; Claudio Durigon, responsabile del dipartimento lavoro della Lega e coordinatore Romano del partito; Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore regionale del partito; Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio; Daniele Giannini, Laura Cartaginese e Laura Corrotti, consiglieri regionali della Lega.” “Il turismo nella capitale e’ K.O., e le cose non vanno meglio nelle province del ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ciacciarelli lavoro Pico: Milvia Carnevale nella Lega. Ciacciarelli: ottimo contributo Tu News 24 Ceprano, Ciacciarelli (Lega): Italtractor, subito tavolo

(askanews) - "Ho scritto all'assessore regionale al lavoro Di Berardino per sollecitare un immediato ... Cos il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Le note vicende Covid, ...

Cassino, ospedale, sale operatorie chiuse per mancanza di anestesisti, sindaco, vado in procura se continua così

Le sale operatorie dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino aprono a singhiozzo perché sono ancora pochi gli anestesisti. La conferma arriva dalla direzione sanitaria del nosocomio pressata dalle ric ...

(askanews) - "Ho scritto all'assessore regionale al lavoro Di Berardino per sollecitare un immediato ... Cos il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Le note vicende Covid, ...Le sale operatorie dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino aprono a singhiozzo perché sono ancora pochi gli anestesisti. La conferma arriva dalla direzione sanitaria del nosocomio pressata dalle ric ...